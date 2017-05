Deux chocs au programme

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Le tirage au sort de la coupe de wilaya de Tizi-Ouzou, effectué avant-hier hier au siège de la Ligue, a donné lieu à deux demi-finales inédites.

En effet, le FC Tadmaït affrontera la JSC Ouacifs et le champion de la division honneur, l’OS Moulediouane, croisera le fer avec la JS Tadmaït, un pensionnaire de la division pré-honneur et non moins habitué de dame coupe.

Ces deux affiches auront lieu respectivement au stade du 1er novembre et Oukil Ramdane le samedi 13 mai. Deux stades du chef-lieu de la wilaya qui abriteront également, chacun en ouverture des seniors, trois autres demi-finales en jeunes catégories (U-20, U-17 et U-15) et qui connaîtront sans doute à l’occasion une ambiance des grands jours.

Aussi, afin d’assurer le bon déroulement de ces demi-finales, la Ligue de Tizi-Ouzou qui a opté avant le tirage au sort pour des terrains neutres afin de permettre aux équipes de partir à chances égales s’est chargée d’assurer l’organisation de ces joutes. Une décision qui permettra ainsi d’alléger la tâche aux formations qualifiées et de se concentrer uniquement sur leurs rencontres respectives.

