«Les joueurs seront payés d’ici jeudi»

Après une semaine de repos, les camarades de Naït Yahia ont repris les entraînements au stade Larbi Touati, samedi dernier.

Avant le début de la séance, les joueurs de l’USOA ont été rassurés par leur vice-président au sujet de la régularisation de leur situation financière.

Pour rappel, le staff technique et les joueurs n’ont pas perçu leurs salaires depuis huit mois, à cela vient s’ajouter les primes, a-t-on a indiqué.

Questionné sur ce sujet, Laïd Milan, vice-président du club, a confié que les joueurs seront payés au cours de cette semaine, soit avant l’avant-dernière journée du championnat prévue samedi prochain contre le CRB Dar Beida : «Personnellement, je tiens à rassurer les joueurs qu’ils seront payés d’ici jeudi et ils n’ont qu’à se concentrer sur leur travail. Je me montre compréhensif envers eux, car il s’agit de leur gagne-pain.

Il faut savoir qu’ils ont une entière confiance en nous et je les remercie pour les efforts qu’ils ont déployés permettant à l’équipe d’être en tête du classement. Cela prouve qu’ils ne pensent pas uniquement à l’argent.

Il y a une confiance mutuelle entre nous et les joueurs savent bien qu’on a toujours honoré nos engagements. Je reconnais que nous avons accusé un grand retard pour payer les joueurs, mais sachez qu’on a toujours tenu nos promesses et on va honorer nos engagements jusqu’au dernier centime.

J'avais discuté avec les joueurs et je les ai rassurés quant à leur dû, cette semaine. En plus du 1,5 milliard de la wilaya, les caisses de notre club attendent d'être aussi renflouées par la subvention du MJS, ces jours-ci. Ce qui nous permettra donc de payer tout le monde dans les plus brefs délais», dira le vice-président des Rouge et Noir.

