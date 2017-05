«On doit réagir pour quitter la zone rouge»

Par DDK | Il ya 4 minutes | 7 lecture(s)

Le jeune défenseur kabyle, Mohamed Guemroud, revient dans cet entretien sur le semi-échec concédé par son équipe face au CSC. Il évoque, également, le match face au DRB Tadjenant qu’il qualifie de décisif.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, qu’avez-vous à dire sur le semi-échec concédé par votre équipe face au CSC ?

Mohamed Guemroud : Nous sommes très déçus par ce résultat vu qu’on a joué sur notre terrain. On a misé sur une victoire pour quitter définitivement la zone rouge, toutefois on n’a pas réussi notre mission. On s’est créé plusieurs occasions qu’on n’a pas pu malheureusement concrétiser. On demande pardon à nos supporters pour cette contre performance.

Comment expliquez-vous l’inefficacité de l’équipe, notamment à domicile ?

Honnêtement, je ne sais pas exactement pourquoi on ne concrétise pas nos occasions. Cependant, on travaille d’arrache pied et on fera tout pour retrouver notre efficacité lors des prochains rendez-vous. Inchallah avec le travail, l’équipe se comportera mieux.

Ne pensez-vous pas qu’avec ce match nul la pression sera plus forte ?

C’est sûr qu’il y aura pression car les prochains matchs seront très importants pour nous, pour assurer notre maintien, cependant on ne baissera pas les bras et on cravachera pour réussir de bons résultats. On fera le maximum pour bien négocier nos match à domicile et ceux qu’on jouera à l’extérieur aussi.

Le prochain match face au DRB Tadjenant sera décisif pour votre équipe, n’est-ce pas ?

Ce match sera d’une extrême importance dans la mesure où on affrontera un concurrent direct pour le maintien. On jouera cette rencontre avec la ferme intention de remporter les trois points de la confrontation.

Quelles sont les chances de votre équipe pour le maintien ?

Nos chances de nous maintenir sont intactes et notre destin est entre nos mains. Cependant, on doit bien négocier les deux prochains matchs face au DRB Tadjenant et le RCR qui sont des concurrents directs.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi