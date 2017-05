Cinq jours pour préparer Tadjenant

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Après une journée de repos, les Kabyles devaient reprendre le chemin des entraînements hier à 17h, au stade du 1er novembre.

Le staff technique kabyle a entamé la préparation du match face au DRB Tadjenant, qui se jouera samedi prochain à Tadjenant, pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1 Mobilis.

Donc, il aura cinq jours devant lui pour préparer ce match capital pour le maintien. Après le semi-échec concédé face au CSC, le staff technique kabyle mise sur un bon résultat face au DRB Tadjenanet pour se racheter.

«Le match face au DRB Tadjenant sera d’une extrême importance comme celui face au CSC. Pour cela, on doit bien le négocier pour se racheter après avoir perdu deux points sur notre terrain. Cette rencontre sera à six points et on jouera avec la ferme intention de réaliser un résultat probant», a déclaré le coach Rahmouni à l’issue du match face au CSC.

Côté effectif, la JSK préparera son prochain match avec un effectif au grand complet. Avec le retour de l’attaquant Hadi Boulaouidet qui a purgé sa suspension, le staff technique kabyle aura tous ses atouts lors de la prochaine confrontation. Contraint de réussir un bon résultat, le duo Rahmouni-Moussouni fera de son mieux pour assurer une très bonne préparation. Son seul objectif est que son équipe revient avec un résultat positif pour préparer le match d’après face au RCR dans de bonnes conditions.

Réunion du conseil d’administration hier après-midi

Le président Hannachi a convoqué une réunion de travail avec les membres du conseil d’administration pour hier après-midi. Selon une source crédible, l’ordre du jour de cette réunion est de discuter de la situation financière du club kabyle à quelques journées seulement de la fin du championnat. Hannachi et ses proches collaborateurs font de leur mieux pour que l’équipe termine la saison dans de bonnes conditions, notamment sur le plan financier. D’autres points devaient être aussi abordés, notamment le prochain match de l’équipe à Tadjenant.

DRB Tadjenant - JSK, samedi à 16h

La rencontre de la 26ème journée du championnat entre le DRB Tadjenant et la JS Kabylie, qu’abritera le stade Lahoua Smain, se jouera samedi prochain à partir de 16h. C’est ce qu’indique le site officiel de la Ligue professionnelle du football. Cette rencontre sera capitale pour les deux équipes qui luttent pour assurer leur maintien en Ligue 1 Mobilis. À noter que le match sera retransmis en direct sur le petit écran.

M. L.