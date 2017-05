Saison ratée pour Azeffoun

Par DDK | Il ya 16 minutes | 22 lecture(s)

S’étant fixé comme objectif de jouer les premiers rôles et pourquoi pas l’accession en division inter-régions, l’ES Azeffoun est passée à côté de son sujet, cette saison, en pointant à la 10e place avec 41 points.

À une journée du baisser du rideau du championnat de la Régionale 1, les poulains de Kaced et Ait Ramdane auront à se rendre, ce week-end, à Alger pour en découdre avec la formation du WB Saoula, dans un match sans enjeu.

Les camarades de Bachir Baour ont raté beaucoup de points à domicile, ce qui s’est répercuté négativement sur leur position au classement. Pourtant les Marins ont bien entamé la phase aller et étaient parmi les équipes du haut du tableau. Mais par la suite, ils ont chuté en concédant plusieurs faux pas à domicile et en dehors de leurs bases.

D’ailleurs, sur les 29 matchs disputés depuis l’entame du championnat, dont 15 à domicile, ils ont perdu 13 dont 5 at home et 8 à l’extérieur. Les capés de Karim Kaced ont réussi 12 victoires, dont 3 à l’extérieur, et enfin quatre matchs nuls dont un à domicile. Sur le plan offensif, les camarades de Baour ont inscrit 33 buts. C’est le même nombre de buts encaissés par l’équipe d’Azeffoun cette saison.

Ce qui dénote de la fébrilité du secteur défensif des Marins, qui ont encaissé pas moins de 16 buts au stade d’Azeffoun. Le staff technique, à sa tête le coach Karim Kaced, tentera certainement de faire le point avec les dirigeants en fin de championnat et leur remettre le bilan, tout en leur faisant des propositions sur les postes à renforcer en prévision du prochain exercice sportif.

Encore une saison ratée pour les Ivahriyen, qui passent à côté en loupant leur objectif, à savoir celui de l’accession en inter-régions. Pour rappel, les gars d’Azeffoun seront appelés à jouer le dernier match de championnat en déplacement, face au WB Saoula au stade de Saoula le samedi 13 mai à partir de 15h.

Massi Boufatis