Les vétérans fêtent leur 18e anniversaire

Les vétérans de l’USM Draâ Ben Khedda ont fêté, il y a quelques jours, le 18e anniversaire de leur club. Les coéquipiers de Mustapha Hameg ont célébré cet évènement en recevant au stade Kaci Ali de Draâ Ben Khedda leurs homologues de Djabahia.

Au-delà du résultat qui a sanctionné les débats entre les deux équipes, le spectacle était de la partie et les 22 acteurs sur le terrain n’ont rien perdu de leurs qualités techniques, même si physiquement, ce n’était pas facile de tenir le coup avec l’âge avancé.

Mais le plus important, ce sont ces retrouvailles entre les vétérans de Draâ Ben Khedda et ceux de Djabahia. Les camarades de Mohamou et Cie ont joué leur 700e match depuis la création de cette équipe de vétérans, il y a 18 ans. Mohamou, l’un des membres fondateurs de cette équipe, déclare en marge de cet événement : «Ce sont des moments inoubliables dans nos carrières de footballeurs. Même si on est fatigués avec l’âge avancé, on tient toujours le coup sur les terrains en disputant ces matchs amicaux face à des équipes à travers le territoire national».

Et d’enchaîner: «On est contents de la réussite de ce projet qui a réuni les anciens de Draâ Ben Khedda. Chaque week-end, on dispute un match soit à domicile, soit à travers des sorties à l’échelle nationale. On a gardé nos relations avec nos ex-équipiers et c’est ça le plus important.

L’objectif recherché est de réunir cette génération de joueurs, pour garder au moins la forme et prendre du plaisir sur les terrains de football. Cette activité est notre oxygène».

