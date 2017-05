14 équipes en compétition

Par DDK | Il ya 16 minutes | 18 lecture(s)

La phase de wilaya de la 5ème édition de la Coupe d’Algérie inter-quartiers au profit des jeunes non structurés a débuté, la semaine écoulée et ce pour une durée de trois semaines allant du 28 avril au 19 mai.

Placée sous le haut patronage de Monsieur le wali et la DJS de Bouira, cette phase de wilaya est organisée par la Ligue de football de la wilaya de Bouira et celle des sports pour tous et de proximité.

Ceci dit, 14 équipes réparties en trois groupes y prennent part à l’instar de Bouira, Bir Ghbalou, Kadiria, Boukram, Aghbalou, Dirah... Dans le groupe A, la première journée a été marquée par la victoire de l’équipe d’Assif Assemmadh (Oued Berdi) devant Dirah sur le score de 4 à 2, alors que Taguedit a pris le meilleur sur l’équipe de la ville de Bouira par la plus petite des marges de but.

Dans le groupe B, Kadiria a battu Boukram sur le score de 4 à 2, Hadjra Zerga 3 - Dechmia 2, l’équipe de Maala était exempt. Dans le groupe C, Ain Turk a battu l’équipe d’Aghbalou sur le score de 2 buts à 1, alors que Kadiria a écrasé Bir Ghbalou sur le score de 3 à 1 alors que l’équipe d’El Hachimia était exempt.

À noter que cette cinquième édition est dédiée à la mémoire du regretté Rachid Khelouiati, membre fondateur et 1er président de la LNF. Le représentant de la wilaya de Bouira sera connu en marge de la finale prévue le 19 mai prochain.

M’hena A.