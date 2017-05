«On veut aller en finale»

Par DDK | Il ya 16 minutes | 12 lecture(s)

Le capitaine de la JS Tadmaït Sofiane Demri estime que leurs chances de se qualifier en finale sont intactes, même si l'adversaire n'est autre que le champion de la division honneur l'OS Moulediouane.

"On aura à en découdre avec l'OS Moulediouane, un adversaire coriace. On aurait pu réaliser l'objectif, celui de l'accession en division honneur mais pour diverses raisons, on l'a raté. Et je profite de l'occasion pour féliciter l'équipe de l'ES Assi Youcef pour son accession amplement méritée", soulignera-t-il.

Et d'ajouter : "On est sur la bonne voie en coupe de wilaya et on fera tout pour aller jusqu'au bout de notre aventure. Ce ne sera pas facile devant l'OSM, mais on a des atouts à faire valoir et avec la volonté, on peut créer la surprise et aller en finale. C'est notre seul et unique objectif qui nous reste cette saison. Je crois qu'on a un effectif capable de rivaliser avec les meilleurs et on l'a déjà prouvé dans cette compétition, en éliminant plusieurs équipes de la division honneur. On est décidés à faire tout notre possible pour arracher la qualification et pourquoi pas décrocher le trophée".

Propos recueillis par M. B.