La FAF confirme et conforte l’usB Douala

La commission fédérale des recours a confirmé la décision prise auparavant par la Ligue nationale de football amateur (LNFA), concernant la rencontre US Béni Douala - WR M’Sila, non jouée le 8 avril 2017.

Pour rappel, cette commission a attribué en première instance le gain du match à l’USBD qui marque 3 points et sur le score de 3 à 0 et défalcation de six points à l’équipe de M’Sila en plus d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA).

Alors que Hocine Amam, président de section de l’US Béni Douala, a écopé d’une suspension d’une année A/C du 19 avril 2017 de toute fonction officielle et trente mille dinars (30.000 DA) d’amendes (Art 115).

Ainsi, à deux journées de la fin du championnat, le WRM se retrouve à la 4ème place avec 40 points au compteur, devancé par l’USOA avec 41 points alors que l’US Béni Douala est leader du groupe avec 55 points devançant le RCK de deux points.

