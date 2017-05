Objectif : finir le championnat sur le podium

Par DDK | Il ya 15 minutes | 17 lecture(s)

Partie pour réaliser l’accession, l’USO Amizour a finalement revu à la baisse son objectif bien qu’à l’intersaison, toutes les conditions étaient réunies pour que l’équipe réussisse son projet d’accession.

De l’avis des connaisseurs, avec le recrutement ‘’qualitatif’’ effectué par les responsable du club, ce dernier était en mesure de réussir grande saison et rejoindre l’étage supérieur. Ainsi, la bonne dynamique affichée s’est heurtée à la dure réalité financière.

Ce qui a eu, inexorablement, des répercussions sur l’ensemble de la composante de l’équipe qui a réalisé des résultats au deçà des attentes. En effet, en concédant une défaite à Ouargla face à MC M’khadema (2 - 0), en sus de leur exemption la journée suivante, l’USOA s’est vue reléguée à la quatrième place, alors qu’elle figurait parmi les trois principaux concurrents pour le titre.

D’aucuns estiment que la place qu’occupent les hommes d’Omar Oumbihe ne reflète guère les potentialités techniques dont dispose le club. Les Rouge et Noir ont ainsi mis définitivement un trait sur l’accession après l’avoir longtemps caressée. Néanmoins, les connaisseurs qualifient d’honorable le parcours de cette formation, au sein du groupe de la DNA, où figurent, pourtant, de grandes équipes.

À présent que l’objectif d’accéder n’est plus d’actualité, les camarades de Brikh, libérés de la pression du sacre, doivent tout de même continuer, à afficher la même détermination, pour réussir une bonne place à l’issue de cet exercice. Le temps n’est pas encore aux bilans, car il reste encore deux matchs à disputer.

Ceci doit inciter les joueurs du duo Boussekine - Bounif à fournir plus d’efforts, afin de terminer le championnat en beauté. À noter que Boussekine devait mettre à profit la trêve, pour recharger les batteries du groupe et trouver les solutions aux insuffisances constatées ces derniers temps, pour décrocher la troisième place du classement.

Le dernier match face au WR M’Sila à huis clos

Par ailleurs, l’USO Amizour vient d’être sanctionnée par la Commission de discipline de la Ligue nationale de football d’un match à huis clos (PV numéro 28), plus une amende de 30 000 DA, pour jets de projectiles sur les officiels de match sans dommages physiques par leurs supporters (Art 49 alinéa C), suite au rapport établi par les deux délégués et Ghorbal l’arbitre du match ayant opposé l’USOA au RCK qui a eu lieu au stade Larbi Touati pour le compte de la 28ème journée.

Cette sanction va priver les supporters de l’USOA du dernier match de la saison, match que les camarades de Riad Hammouche disputeront face au WR M’Sila. Par ailleurs, l’USOA devra, en outre, payer une amende de 20 000 DA tout comme le RCK pour jets de projectiles (Art 49 alinéa A).

Le RC Kouba a également écopé d’une amende de 10 000 DA pour l’utilisation de fumigènes dans la tribune sans dommages physiques par leurs supporters (Art 48). De son côté, le joueur de l’USOA, Chehati Mohamed Ali, a été sanctionné par un match de suspension et 15 000 dinars d’amende pour contestation de décision (art 102).

Enfin, Farsi Farouk, l’entraîneur-adjoint du RCK, a, quant à lui, écopé d’un match de suspension ferme en sus d’une amende de 15 000 DA pour contestation décision (Art 102).

Samy H.