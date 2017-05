Guellati rassure les joueurs sur leur argent

Par DDK | Il ya 15 minutes | 15 lecture(s)

Le président du CSA/JSMB, Zahir Guellati, a tenu une réunion de travail avec les camarades de Lakhdar Drifel juste après la séance de reprise d’avant-hier, au stade de l’unité maghrébine de Béjaïa.

Tout en exigeant la victoire ce samedi contre l’USM Blida pour terminer la saison à la 4e place du classement, le n°2 de la JSMB a également saisi l’occasion pour les réconforter sur leurs arriérés de salaires qu’ils ne cessent de réclamer pendant que la direction du club s’en remet au wali de Béjaïa pour assainir leur situation financière.

D’ailleurs, le président Boualem Tiab qui est attendu cette semaine à Béjaïa, devrait rencontrer le wali Hattab dans les prochains jours pour lui poser sur la table cet épineux problème qui a grandement influé sur le moral des joueurs lors des dernières rencontres du championnat.

Les joueurs étaient soulagés après cette réunion avec le premier responsable du CSA/JSMB Zahir Guellati, quant à leur régularisation dans les plus brefs délais. Par ailleurs, les Béjaouis qui tentent tant bien que mal de s’assurer la meilleure préparation possible en vue du rendez-vous de ce samedi face à la formation phare de la ville des roses, auront encore trois jours devant eux pour peaufiner le travail déjà entamé mercredi dernier sous la houlette du staff technique.

De leur côté, les joueurs Bensaha, Rait et Ouanes qui poursuivent les soins, sont d’ores et déjà déclarés out pour la rencontre de ce week-end face à l’USMB. Le coach Younes Ifticen qui dispose d’autres solutions en main pour pallier ces défections, devrait faire confiance, une nouvelle fois, à certains éléments, comme Drifel, Zerrouki et Rebouh, pour apporter le plus attendu au milieu et en attaque.

B. Ouari.