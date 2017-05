Par DDK | Il ya 15 minutes | 15 lecture(s)

Le jeune défenseur kabyle, Tizi Bouali, parle dans cet entretien de la préparation de son équipe pour le match face au DRB Tadjenant, qu’il qualifie de capital, ainsi que d’autres points concernant l’équipe.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule la préparation du match face au DRB Tadjenant ?

Bilel Tizi Bouali : On prépare ce match dans de bonnes conditions. C’est un rendez-vous très important pour nous et notre seul objectif est de bien le négocier. On travaille d’arrache pied afin d’être prêts le jour J. Tous les joueurs veulent réussir un bon résultat pour améliorer notre position au classement général.

Donc vous avez oublié la dernière contre- performance face au CSC...

Le faux pas face au CSC nous a fait très mal car, si on avait gagné, on aurait fait un grand pas pour assurer le maintien. Cependant, il ne sert à rien de revenir en arrière et à présent, nous sommes concentrés sur les prochains rendez-vous.

À présent, vous n’aurez plus droit à l’erreur, n’est-ce pas ?

Il nous reste encore cinq matchs à disputer et le faux pas est interdit lors de ces rencontres. On est condamnés à réussir les meilleurs résultats possibles pour assurer notre maintien parmi les clubs de l’élite. On affrontera le DRB Tadjenant avec la ferme intention de réussir un résultat probant. Un résultat positif samedi prochain nous permettra de continuer la suite du parcours dans de bonnes conditions.

Vous êtes pressenti pour jouer milieu de terrain samedi. Êtes-vous prêts à assurer votre tâche ?

Je cravache aux entraînements et je serai prêt à prendre ma place si le coach décide de me faire jouer. Je ne lésinerai pas sur les efforts à chaque fois, car mon seul souci est de servir mon club et l’aider à réaliser les bons résultats.

Vos supporters sont inquiets pour l’avenir du club et attendent beaucoup de vous…

On comprend parfaitement ce qu’ils ressentent. Je leur demande d’être derrière l’équipe car avec eux, la JSK se maintiendra inchallah. Je leur promets qu’on fera tout pour réussir les belles performances pour les satisfaire.

Propos recueillis par Mustapha Larfi