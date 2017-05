C’est la débandade !

Par DDK | Il ya 15 minutes | 29 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont repris le travail, avant-hier, avec seulement 6 joueurs seniors (Yaya, Ferhat, Salhi, Baouali, Benmelouka et Belkacemi) et quelques espoirs.

Ceci n’a pas plu au coach Boussaâda qui était en colère à la fin de ladite séance. Les conditions nécessaires, pour bien préparer le match de ce vendredi (16h) contre l’USMBA, ne semblent pas réunies et le coach devrait puiser dans l’effectif des U21, pour combler le manque puisque même à la séance de travail d’hier matin il y avait autant d’absents que la veille. sauf que ce dernier ne semble pas disposé à continuer l’aventure seul, lui qui se dit abandonné par les dirigeants: “L’équipe est à l’abandon, je n’en peux plus, je suis démissionnaire!”, a-t-il fini par lâcher hier à la fin de la séance de travail. Concernant la situation financière des joueurs, rien n’est réglé. Après le dépôt des contrats de Rahmani, Bencherifa et Salhi, d’autres joueurs se seraient rapprochés de la commission des litiges, à l’image de Lakhdari.

L’affaire Salhi aujourd’hui devant la CRL

Suite à l’envoi de correspondances aux dirigeants du MOB, pour donner des éclaircissements au sujet des situations financières de Rahmani, Bencherifa et Salhi, le cas de ce dernier devait être traité aujourd’hui à la CRL avec la comparution du joueur et des dirigeants. Chacune des parties est appelée à argumenter concernant ladite situation et l’institution présidée par Hedadj tranchera en fonction des arguments avancés par les uns et les autres.

