«On ne doit au moins pas perdre»

Les Kabyles poursuivent leur préparation pour le match face au DRB Tadjenant, qui se jouera le week-end prochain.

Après la séance de la reprise effectuée avant-hier après-midi, les équipiers de Rial ont effectué leur seconde séance d’entraînement hier matin.

Avant le début de la séance, le staff technique kabyle s’est réuni avec les joueurs pendant une dizaine de minutes. Le coach kabyle a saisi l’occasion pour motiver ses joueurs en prévision du match de samedi prochain face au DRB Tadjenant : «Le match face au DRB Tadjenant sera décisif pour nous pour la suite du parcours.

C’est le match à ne pas rater. Même si on ne gagne pas, on ne doit pas perdre lors de cette confrontation. On doit le préparer convenablement et faire l’impossible pour réussir un résultat probant», a lancé Rahmouni à joueurs.

Ainsi, le coach kabyle attend beaucoup de ses joueurs et veut voir des guerriers sur le terrain pour réussir une belle opération et se racheter après le dernier faux pas face au CSC.

Raiah et Aiboud incertains

Sur un autre plan, les deux milieux de terrain Malik Raiah et Samir Aiboud sont incertains face au DRB Tadjenant. Le jeune Aiboud souffre de la cheville et il s’est contenté de tours de piste avant-hier et hier, mais il sera examiné, aujourd’hui, par le kiné Guillou pour voir l’évolution de son état.

Et il y a de fortes chances qu’il sera de la partie samedi, selon le staff médical kabyle. Raiah, lui, ne s’est pas entrainé hier après avoir raté la séance de la reprise.

Même si le joueur suit les soins, toutefois ses chances de prendre part à cette rencontre sont minimes. Si son absence se confirme, c’est le jeune Tizi Bouali qui est pressenti pour jouer récupérateur face au DRB Tadjenant.

