6 000 participants attendus

Par DDK | Il ya 1 heure | 159 lecture(s)

La 12e édition du semi-marathon international de Béjaïa, qui aura lieu demain, sera marquée par le changement de l’itinéraire.

En effet, le départ sera donné devant le stade Benallouache pour atteindre le carrefour d’Ibourassen, dans la commune de Oued-Ghir et revenir jusqu’au point de départ. Le programme est gardé tel celui de l’année écoulée avec le déroulement de 3 courses, celle des enfants (3 km), course populaire (7 km) et le semi-marathon (21,097 km). Le village du semi-marathon a débuté, avant-hier, sur l’esplanade de la wilaya avec beaucoup d’animation et des expositions des partenaires ainsi que la récupération des dossards, alors qu’aujourd’hui, une conférence sur la médecine du sport sera animée à la Maison de la culture par des invités de marque, à l’image du Dr Meraghni, du professeur Pellerin, du docteur Si Larbi et du docteur Rivoalan, des orthopédistes de renommée qui vont aborder des thèmes liés à leurs spécialités. Concernant l’organisation, pas moins de 300 juges seront réquisitionnés demain, 17 ambulances équipées et médicalisées seront réparties sur tout le parcours ainsi que 8 médecins qui prendront place à l’arrivée. Pour ce qui est de la participation étrangère, le plateau mondial comprendra 15 athlètes (10 hommes et 5 femmes) qui viendront respectivement du Kenya, Ethiopie, Erythrée, Espagne, Afrique du sud et du Maroc. À cette liste, il faut ajouter d’autres étrangers qui participeront et arriveront avec leurs propres moyens de Tunisie, France, Portugal, Chine, Canada, Italie et de la Suisse. L’éthiopien Lema Biru Dida, vainqueur de la dernière édition avec un chrono de 1h03’52, défendra son sacre alors que la participation algérienne se composera de l’élite nationale, à l’image de Khoudir Aggoune, Meftah Fethi, champion d’Algérie, ainsi que la section militaire. Signalons que pour manque de moyens, les organisateurs ne veulent pas dépasser le nombre de 6 000 participants.

Z. H.