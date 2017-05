Une dérnière parade pour Draâ Ben Khedda

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Le rideau du championnat de la division Régionale 2 sera baissé à l’issue du coup de sifflet final des matchs comptant pour la 30e et dernière journée, prévue demain après-midi. Le champion du groupe, l’USM Draâ Ben Khedda, qui a déjà assuré son accession en Régionale 1, jouera face à la JS Bordj Menaïel uniquement pour un baroud d’honneur à domicile et devant son public. Il disputera, certainement, ce dernier match dans une ambiance de fête. Ainsi, les fans de la formation de Mirabeau vont se déplacer en masse à Oukil Ramdane, où ils comptent créer une belle animation lors de cette dernière empoignade qui n’est qu’une simple formalité. Cette rencontre mérite d’être suivie de très près puisqu’en plus de l’animation, il y aura certainement du beau football. Par ailleurs, après la rétrogradation d’Aïn Bessem et de l’O Akbou, la lutte pour le maintien se poursuit. Au vu du programme de cette journée, l'USM Béjaïa et le MC Bouira disposent, avec la réception de l'ES Bir Ghbalou et de Gouraya, d'une belle opportunité, pour améliorer leurs positions respectives au classement et éviter cette fatidique position du plus mauvais quatorzième, synonyme de relégation. La situation paraît plus compliquée pour l’OS El Kseur qui a un match très difficile à négocier chez le dauphin, le CRB Kherrata. S’agissant des autres matchs, ils n'auront aucune importance, puisqu’ils se joueront tous sur un air de vacances. L’ES Draâ El-Mizan se rendra chez le HC Aïn Bessem qui a lâché prise depuis longtemps. De son côté, l’ES Timezrit part avec les faveurs du pronostic face à son hôte du jour, la JS M’Chedallah, alors que le WR Bordj Menaïel semble idéalement placé, pour terminer la saison en beauté face à la décevante formation d’Ouled Moussa qui n'a pas du tout répondu à l'attente de son public. Enfin l’Olympique d’Akbou, qui jouera sa dernière rencontre dans ce palier, n'aura pas la tâche facile devant une équipe de le CRB Issers qui se déplacera avec la ferme intention de préserver son invincibilité qui dure depuis la 21e journée.

Samy H.