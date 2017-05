2e challenge des écoles ce week-end

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

L’académie des sports de Bouira, présidée par Salah Irnaténe, organise ce week-end son deuxième chalenge de la saison au niveau du stade OPOW Rabah Bitat dans la ville de Bouira. Ce mouvement regroupera 13 équipes de football de l’académie. Des équipes des clubs de la wilaya à l’instar de la JS M’Chedallah, l’ES Bir Ghbalou, l’IB Lakhdaria, le DRB Kadiria, Amel Bouira, El Chrarika de Bouira,… prises en charge par l’académie en matière d’encadrement technique et autre équipements et matériels sportifs. Le coup d’envoi sera donné à partir de 08h30, sous forme d’un mini championnat de trois groupes de quatre équipes. En revanche, deux autres disciplines, à savoir le hand-ball et le volley-ball, seront au rendez-vous, et qui verront la participation de deux équipes en handball, Amel Ain Bessam et l’étoile de Lakhdaria, et deux autres en volley-ball. Pour rappel, le dernier challenge de football a été remporté par l’équipe de l’académie de Bir Ghbalou.

M’hena A