Périlleux déplacement du leader à Tazmalt

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Le stade communal de Tazmalt affichera certainement complet demain, et abritera une ambiance des grands jours en raison de la joute qui s’y déroulera entre le dauphin et le leader. En effet, dans le cadre de la 28e journée du championnat, le SRB Tazmalt, avec six points de retard, recevra le leader, à savoir l’US Soummam, dans un choc au sommet. Le club local tentera de mettre à profit l’avantage du terrain, pour sortir vainqueur de cette empoignade, et réduire l’écart. Les Unionistes de Béjaïa l’entendront-ils de cette oreille ? Bien évidemment non, étant donné que le résultat déterminera, en partie, la suite du championnat. Et pour cause, une victoire donnera au leader une avance de neuf points. Ce qui lui permettra de tuer la compétition. Mais dans le cas contraire, le championnat sera relancé. C’est dire que le résultat de ce match est d’une grande importance et peut se jouer sur un détail. Tout pronostic serait donc hasardeux, mais l’avantage du terrain pourrait être déterminant. Ce qui est sûr dans cette rencontre, c’est qu’elle sera très disputée, voire même très musclée. Un match à ne pas rater, donc, pour les amateurs de la balle ronde. Il est à souhaiter que cette grande explication entre ces deux formations soit empreinte d’une sportivité exemplaire et surtout d’un bon arbitrage. Par ailleurs, les autres équipe seront appelées à consolider leurs positions, à l’instar du CRB Aokas et la JS Ighil Ouazzoug, qui ambitionnent de damer le pion à leurs adversaires respectifs, à savoir le CRB Souk El Tenine et le CR Mellala. Dans un match sans pression, le NC Bejaia et le CSP Civile tenteront d’offrir aux présents un spectacle digne de la réputation des deux formations. Dans le duel des mal-classés, la JS Béjaïa, qui aspire à fuir la dernière place, va en découdre avec le NB Taskriout, tandis que le SSSA est exempt de ce round. Enfin, le RC Seddouk et le l’AS Oued Ghir empocheront les trois points sans jouer après la suspension de leurs adversaires.

Samy H.