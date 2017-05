Saison mi-figue, mi-raisin pour Azazga

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Battus, avant-hier, sur le score net de deux buts à zéro, par l’ASBG, lors du match de la 28e journée du championnat inter-régions (groupe Centre-est), les Azazguis sont apparemment en vacances. Après cette défaite concédée à Bordj Ghedir, la JS Azazga se voit rejointe, à la 8e place, par son adversaire du jour. Pourtant, les dirigeants espéraient un bon résultat face à l’ASBG, pour que l’équipe gagne du terrain et se rapproche du haut du tableau. Pour les autres matchs de la journée et dans le haut du tableau, c’est le statut-quo avec les deux co-leaders qui ont gagné, respectivement, face au WA Rouiba pour l’ES Ben Aknoun et devant l’OMR El Annasser (4 à 1) pour le FC Bir El Arch.

Massi Boufatis