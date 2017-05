«Si on gagne, on fera un grand pas vers l’accession»

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

De son côté, l’entraîneur Sofiane Nechma se dit optimiste quant à la victoire finale de ses joueurs face au MC M’Khadema, en déclarant : «C’est le match de la saison et on est appelés à faire tout notre possible pour ne pas le rater, car il s’agit de l’avant-dernière journée et on est à un pas de l’accession en Ligue 2 professionnelle. On est condamnés à gagner contre M’Khadema si on veut accéder. Je crois que les joueurs sont conscients et savent ce qu’il leur reste à faire pour s’imposer. Ils doivent sortir le grand jeu pour empocher les trois points et rester en tête avant d’accueillir, lors de la dernière journée à Tizi-Ouzou, la JSD Jijel pour fêter l’accession de l’USBD en Ligue 2 Mobilis.»

Propos recueillis par M. B.