«Les propos de Milane n’engagent que lui»

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

Le président de l’USOA, Omar Oumbiche, dément les propos de son vice-président Laïd Milane. «Je démens formellement ce qu’avait déclaré le vice-président du club dans un article paru le mardi le 9 mai dernier dans le journal la Dépêche de Kabylie. En ce sens que le montant déclaré, soi disant attribué par la wilaya, ne reflète aucunement la réalité. La vérité c’est que le club est endetté de plus de 3 milliards de centimes correspondant aux indemnités et primes des joueurs et les dépenses obligatoires ainsi que les prêts contractés auprès des bienfaiteurs et du président lui-même. La subvention allouée par le MJS et la subvention de wilaya ne peuvent en aucun cas faire face à la régularisation des dus contractés. Effectivement, on a reçu une petite cagnotte pour le club que j’ai mis au profit de certains joueurs en attendant la subvention à venir, et nous espérons assainir certains dus des joueurs et du staff technique dans le cas où nous aurons à recevoir une bonne subvention du fond de wilaya. Les propos du vice-président n’engagent que lui». Le vice-président Laid Milane a tenu, lui aussi, à rectifier le tir en déclarant que «le chiffre annoncé est erroné.»

Samy H.