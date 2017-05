«Ce sera difficile mais on gagnera»

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

Le boss de l’US Béni Douala, Hocine Ammam, est confiant quant aux capacités de l’équipe de gagner face au MC M’Khadema : «C’est un match difficile qui nous attend face au MCM, mais je fais confiance aux joueurs qui sont capables de battre n’importe quel adversaire. On est leader et on fera tout pour garder cette place jusqu’à la consécration finale. Les joueurs sont mis dans de meilleures conditions et j’espère qu’ils seront à la hauteur en arrachant la victoire pour franchir un grand pas pour l’accession en Ligue 2 professionnelle».

Propos recueillis par M.B.