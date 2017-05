Le match à ne pas louper pour Béni Douala

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

La pression monte de plus en plus en division nationale amateur entre le leader l’US Béni Douala et le RC Kouba, pour la carte de l’accession.

Les gars d’Ath Douala rendront visite lors de cette 29e journée du championnat au MC M’Khadema, un adversaire qui a déjà assuré son maintien en DNA, mais qui les attend de pied ferme. Mais les coéquipiers de Mohamed Kamel Hadj Kaci sont décidés à se battre du début jusqu’au coup de sifflet final de la partie, pour arracher les trois points qui seront mis en jeu et se maintenir en tête de classement, et ce, quel que soit le résultat du dauphin le RC Kouba qui recevra au stade Benhaddad, le RC Boumerdès qui se présentera sur le terrain avec la nette ambition de rafler la mise. Pour dire que la course à l’accession reste ouverte, mais avec un grand avantage pour les Lions d’Ath Douala, qui ne veulent pas perdre leur objectif. Surtout si on sait que lors de la dernière journée, l’US Béni Douala accueillera au stade du 1er novembre son homologue de la JSD Jijel exempt de cette journée. Les dirigeants de l’US Béni Douala n’ont rien laissé au hasard et joueront le tout pour le tout, pour s’imposer face au MCM demain après-midi et prendre une sérieuse option pour le sacre final.

Massi Boufatis