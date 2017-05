Quelle équipe pour les Bougiotes ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Le MO Béjaïa affrontera, demain au stade de l’UMA, l’USM Bel Abbès pour le compte de la 26e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Les Crabes qui occupent la dernière place au classement général avec 17 points seulement, trouveront sûrement des difficultés devant une équipe Bellabessienne en bonne forme et qui carbure bien cette année. Les problèmes que vit le club administrativement et financièrement vont influer négativement sur le rendement de l’équipe, surtout que la majorité des joueurs boudent les entraînements et le coach trouvera des difficultés pour composer les onze rentrants. La séance d’hier s’est déroulée sans Boussaada qui a démissionné et avec la présence de 10 joueurs seniors seulement. Il s’agit de Cheklam, Benmelouka, Ferhat, Rahal, Yaya, Sidibé, Baouali, Belkacemi, Mouhli et Daif ainsi que 8 espoirs pour renforcer le groupe, alors que Boulemdais s’est présenté en tenue de ville. Les fidèles du MOB sont très inquiets pour la situation dans laquelle se trouve leur club préféré. Ils appellent les actionnaires à laisser leur divergence de côté et penser sérieusement à l’avenir du club qui est dans un état comateux.

Boussaâda confirme son départ, Boudjelti assure l’intérim

Suite à la démission de Boussaada, la séance d’hier matin a été assurée par l’entraîneur des gardiens, Boudjelti. Un fait rarissime au MOB car d’habitude, dès qu’il y absence d’entraîneur, la direction fait appel à l’entraîneur des U21, chose qui n’a pas été faite cette fois et qui démontre le désordre qui règne au club, car l’entraîneur des U21, Amar Allou, n’a jamais été contacté pour supplier à Boussaâda.

