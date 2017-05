Raiah et Aiboud opérationnels

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

Le milieu de terrain Malik Raïah et le jeune attaquant Samir Aiboud seront aptes à jouer face au DRB Tadjenant samedi prochain, apprend-on. Souffrant respectivement des adducteurs et de la cheville, Raïah et Aiboud ont fait l’impasse sur les deux premières séances d’entraînement de leur équipe. Cependant, ils ont repris hier, en s’entraînant le plus normalement du monde avec le groupe. Ainsi, le coach Rahmouni comptera sur leurs services samedi après-midi. Leur retour a soulagé le staff technique vu leur grand poids dans l’échiquier kabyle.

M. L.