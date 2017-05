Tadmaït en force

Par DDK | Il ya 39 minutes | 37 lecture(s)

Les stades Oukil Ramdane et 1er novembre de Tizi-Ouzou vont vibrer, cet après-midi à 16H30, à l’occasion du déroulement des demi-finales de la coupe de wilaya.

Le premier abritera l’affiche entre le leader du championnat de la division honneur, l’OS Moulediouane et la JS Tadmaït et le second le choc entre le FC Tadmaït et la JSC Ouacifs.

Un carré d’as explosif qui mettra aux prises les quatre prétendants pour la qualification à la grande finale prévue pour le 20 mai prochain. Une finale à l’issue de laquelle le vainqueur sera qualifié pour la coupe d’Algérie, édition 2017/2018. Un enjeu qui poussera les quatre antagonistes à se surpasser pour s’assurer le billet d’accès à dame coupe nationale.

Dans le premier match qui se jouera dans le stade mythique d’Oukil Ramdane, l’OS Moulediouane qui vise le doublé, doit s’attendre à être mis à rude épreuve par la JS Tadmaït qui évolue, certes, dans la division inférieure, mais qui aura des arguments à faire valoir. En effet, les Tadmaïtis qui ont plus d’expérience que leur adversaire du jour dans cette compétition populaire seront difficiles à manier, eux qui sont animés d’un désir fou d’aller en finale et de renouveler à l’occasion l’exploit de leurs ainés.

C’est dire que la mission des Oiseaux ne sera pas facile face aux Jeunots du président Choubane qui ne jurent que par la qualif. Dans la seconde empoignade de la journée, les débats s’annoncent des plus chauds entre deux sociétaires qui se connaissent bien, eux qui évoluent dans la même division. Auteurs d’un bon parcours en championnat, les deux antagonistes du jour vont se livrer une bataille pour sortir vainqueur.

Les Tadmaïtis qui ont un léger ascendant sur leur vis-à-vis dans les deux précédentes confrontations disputées en championnat (3 - 1 à l’aller et 2 - 2 au retour) aborderont sans doute cette rencontre avec un avantage psychologique et tenteront de venir à bout d’une équipe d’Ouacifs qui ne l’entendra certainement pas de cette oreille.

Révélation incontestable de la saison en championnat, la JSC Ouacifs ne compte pas en effet laisser filer l’occasion de s’illustrer en dame coupe et confirmer au passage sa troisième place acquise haut la main en championnat. Un choc indécis sur lequel il est extrêmement difficile d’avancer un pronostic quant au nom de l’heureux qualifié pour la finale.

À signaler que ces deux demi-finales seniors seront précédées par celles des jeunes catégories. Des confrontations qui s’annoncent serrées entre les différents antagonistes qui se présenteront avec un même leitmotiv : la qualification.

