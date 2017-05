Le Kenyan Mbishei Titus s’offre la 12e édition

Par DDK | Il ya 38 minutes | 32 lecture(s)

La 12e édition du semi-marathon international de la ville de Béjaïa, qui s’est déroulée hier, a été marquée par une participation record de 5 775 coureurs, venus de 14 pays et de 45 wilayas, ainsi que des 42 communes de la wilaya.

Cette édition a été rehaussée par la présence de M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, du wali, du chef de daïra et du P/APC de Béjaïa, des députés, d’un sénateur, des représentants des sponsors, d’un représentant de la fédération algérienne d’athlétisme...

Tenu à quelques semaines du début de la saison estivale, cet évènement sportif, qu’organise annuellement méditerranéen club de Béjaïa (AMCB), a drainé des foules nombreuses et a procuré des moments de joie et de plaisir aux Béjaouis et à tous les présents.

Ainsi, cette fête a débuté mardi dernier, avec l’ouverture du «village du semi-marathon», installé sur la surface jouxtant le siège de la wilaya. Concernant la compétition, la première course des enfants (3 km) a débuté à 8h et a vu la participation de plus d’un millier de sportifs, venus de 52 commune.

La course populaire (7 km) et celle du semi-marathon (21 km) ont été suivies par un nombreux public et ont été d’un niveau très appréciable. La première place chez les hommes est revenue à Mbishei Titus (Kenya) avec un chrono de 1h02’45’’, suivi de son compatriote Kiptum Joseph et de l’Éthiopien Tola Belet, alors que le premier algérien, Dalel Abdelhamid, s’est classé à la 7e place, suivi de Agoune Khoudir.

Chez les femmes, Limo Marion (Kenya), s’est offert la première place avec un temps de 1h11 ’38’’ suivi de deux Éthiopiennes, Gedo Sultura et Birké Deble, alors que la 4e place a été décrochée par l’Algérienne Kenza Dahmani. À la fin des courses, des chèques, cadeaux et coupes ont été offerts par les invités d’honneur aux 10 vainqueurs de chaque course.

Les 3 premiers chez les hommes ont, respectivement, reçu 60, 40 et 20 millions de centimes, alors que chez les femmes, il a été offert aux 3 premières respectivement 30, 20 et 15 millions de centimes.

À la fin de la course, l’heureux vainqueur chez les hommes, Mbishei Titus a confié: «je suis très content de ce sacre. La course a été un peu difficile devant de grands coureurs, mais j’ai su comment les surpasser et décrocher la première place. Je remercie beaucoup les organisateurs, pour la réussite de cet évènement et honnêtement, je ne vois pas beaucoup de différence avec ceux qui s’organisent en Europe ou ailleurs. Je suis également content d’avoir battu le record du semi-marathon de Béjaïa.’’

Z. H. et B. S.