Faire plaisir aux supporters azazguis

Par DDK | Il ya 39 minutes | 31 lecture(s)

C’est l’avant-dernière journée du championnat de l’inter régions, groupe Centre-est.

La JS Azazga qui a perdu lors du dernier match face à l’AS Bordj Ghedir, accueillera pour la dernière fois de la saison au stade Tirsathine son homologue de l’ES Berrouaghia. Un match à ne pas rater pour les Azazguis qui joueront devant leurs supporters et qui sont appelés à leur faire plaisir en leur offrant la victoire.

Les poulains de Hocine Chikhi doivent aborder ce match avec le plus grand sérieux possible, en évitant de tomber dans la facilité, mais aussi de jouer avec beaucoup de détermination, pour prétendre à la victoire finale. Les joueurs ne sont pas encore en vacances et sont appelés à l’aborder avec la ferme intention de s’imposer face aux gars de Berrouaghia et pourquoi pas d’améliorer leur position au classement.

Une dernière sortie à domicile pour les Rouge et Noir qui feront tout pour la réussir avant le baisser du rideau de la saison la semaine prochaine. Les débats seront chauds entre les deux co-leaders qui ne se lâchent pas et qui joueront les deux en déplacement. L’ES Ben Aknoun rendra visite au MB Hassi Messaoud, tandis que le FC Bir El Arch aura à en découdre avec le CA Kouba.

Pour les autres matchs de la journée, le WA Rouiba donnera la réplique à l’IRB Ain Lahdjar, alors que le Hydra AC se mesurera au CRB Ouled Djellal. L’OMR El Annasser affrontera le CRB Ain Djasser. L’USM Sétif accueillera l’AS Bordj Ghedir et le NRB Achir croisera le fer à l’IRB Berhoum.

À une journée de la fin du championnat de la division inter régions (groupe centre est), les Azazguis qui pointent au milieu du tableau, comptent réussir de bons résultats, pour se frayer une place parmi les six premiers au décompte final. Tout reste possible, mais à une seule condition que les capés de Chikhi Hocine, s’imposent cet après-midi face aux gars de Berrouaghia et de bien finir le championnat lors de la dernière journée la semaine prochaine.

Massi Boufatis