Fin de saison pour le défenseur Saci

Par DDK | Il ya 38 minutes | 31 lecture(s)

Décidément, la formation d’Amizour n’a pas été épargnée par les blessures cette saison.

En effet, après les deux frères Souama, Hamouche Larbi, Bakli, Bouali, Chihati, Fadli, Aoures, Amroune, Slimani et Naït Yahia, l’USOA vient de recevoir un autre un coup dur, puisque Boussekine sera dans l’obligation de se passer des services de son défenseur Saci Samir, jusqu’à la fin de cette saison.

D’ailleurs, ce joueur n’avait pas participé au match choc de la 28e journée face au RCK à cause d’une méchante blessure, contactée lors du match contre le NARB Reghaïa. L’enfant d’El Kseur sera, donc, absent des terrains pendant 21 jours après avoir été opéré d'une lésion au ménisque du genou droit, a-t-on appris auprès de l’intéressé.

L’on apprendra que le numéro 24 des Rouge et noir, auteur de 4 buts cette saison, a été opéré avec succès. Après vingt-quatre heures d’observation, Saci aurait quitté la clinique, pour rentrer chez lui dans sa ville natale d’El Kseur, où il devra passer trois ou quatre jours, histoire de se rétablir, avant d’entamer, sous la direction du docteur Sofiane Moussaoui, les 12 séances de rééducation qu’on lui a prescrites. Joint, l’ex-joueur de Boussada dira: «Je ressentais de plus en plus une douleur qui a failli s’aggraver. Ce qui aurait été d’un grand risque pour ma carrière. J’avais, donc, décidé de passer au billard, histoire de ne pas rater les préparations d’intersaison.»

Ainsi, pour les deux derniers matchs de la saison de l’USOA, la paire centrale sera constituée de Kheraz et Bouali. Espérons seulement que Saci Samir ne tardera pas à retrouver ses forces, et à retaper dans un ballon. La fin du championnat tombe au point nommé pour lui, puisqu’il va se reposer, et aura le temps d’être remis sur pied, pour renouer avec la compétition dès l’entame de la préparation d’inter-saison.

Samy H.