Gare à la défaite !

Par DDK | Il ya 39 minutes | 42 lecture(s)

Le DRB Tadjenant recevra la JSK, aujourd’hui à 16h au stade Lahoua Smain, pour le compte de la 26ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Le moins que l’on puisse dire c’est que ce match sera décisif pour les Kabyles qui luttent pour assurer leur maintien en Ligue 1 Mobilis. Tenus en échec par le CSC lors de la précédente journée, les Canaris sont condamnés à réussir un bon résultat aujourd’hui.

En effet, si la JS Kabylie perd lors de ce match, elle risque de se retrouver relégable en cas de la victoire du RCR et du CSC lors de cette journée. De son côté, le coach Rahmouni affirme que leur seul objectif est de réussir un bon résultat : «Ce match face au DRB Tadjenant sera d’une extrême importance pour nous. C’est un match à six points face à un concurrent direct pour le maintien. On jouera avec la ferme intention pour réussir un résultat probant pour augmenter nos chances de se maintenir en Ligue 1 Mobilis», a déclaré Rahmouni, à propos de cette confrontation.

Côté effectif, la JSK jouera ce match avec un effectif au grand complet. Avec le retour de l’attaquant Mohamed Hadi Boulaouidet qui a purgé sa suspension face au CSC, la JSK sera avec tous ses atouts à Tadjenant. Le staff technique kabyle utilisera tout son savoir faire lors de ce match et son seul objectif est de réussir une belle opération. Par ailleurs, quatre autres rencontres de cette journée se joueront aujourd’hui.

À Sétif, l’ESS qui joue le titre recevra l’USMH. Les Sétifiens prétendent à abattre leur adversaire pour creuser l’écart sur le MCA. Cependant, l’USMH cherchera un bon résultat pour se rapprocher du maintien. L’autre match opposera la JSS au CAB. La JSS veut se racheter après sa défaite face au NAHD, alors que le CAB est condamné de réussir un bon résultat pour garder un peu d’espoir de se maintenir.

Si le CAB perd aujourd’hui, cela sera synonyme de la relégation en Ligue 2. L’autre match opposera le CRB et le NAHD au stade du 5 juillet. Le CRB veut la victoire pour assurer définitivement son maintien alors que le NAHD prétend à assurer une participation continentale ou régionale la saison prochaine.

Le match RCR - O Médéa sera un tournant pour le RCR. Si Médéa a déjà assuré son maintien, le RCR doit impérativement s’imposer pour préserver ses chances de se maintenir en Ligue 1 Mobilis. À signaler que le match CSC - MCA est reporté à vendredi prochain vu que le MCA est concerné par la coupe de la CAF. Le match USMA - MCO est également reporté à lundi vu que l’USMA jouera le match de la ligue des champions africaine.

Ultime séance hier après-midi pour les Kabyles La délégation kabyle a rallié la ville de Sétif hier matin en prévision du match d’aujourd’hui face au DRB Tadjenant. Les Kabyles devaient passer leur nuit à l’hôtel El Hidhab à Sétif. À signaler que le coach kabyle a fait appel à 19 joueurs pour cette rencontre. En plus des joueurs convoqués face au CSC, le staff technique kabyle a convoqué l’attaquant Boulaouidet qui a purgé sa suspension lors de la précédente rencontre.

M. L.