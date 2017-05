Finir à la 4e place

Par DDK | Il ya 38 minutes | 32 lecture(s)

Les inconditionnels de la JSMB auraient sans doute tant aimé que cette ultime rencontre de la saison entre leur équipe favorite et l’USM Blida soit une finale de championnat pour faire la fête en cas de succès.

Hélas, le rêve d’accession s’étant déjà évaporé et «il ne reste que mes yeux pour pleurer», semble se dire le commun des amoureux du club pour paraphraser aussi une des vieilles chansons de Lounis Aït Menguellat.

N’empêche que les camarades de Lakhdar Drifel qui ont préparé tant bien que mal ce rendez-vous, viseront la victoire face à un adversaire quelque peu démobilisé et ce, après avoir assuré son accession en Ligue 1 Mobilis lors de la précédente journée.

Ce dont devraient surtout profiter les hommes du coach Younes Ifticen pour prendre les trois points qui seront mis en jeu, afin de terminer le championnat à la 4e place du classement final. Comme cela a été aussi exigé des partenaires de Sofiane Kacem par les dirigeants du club qui voudraient voir leur équipe terminer la saison aux portes du podium, ceci en attendant le verdict final de la justice dans l’affaire de l’US Biskra.

Prié de donner son appréciation sur les préparatifs de ce rendez-vous face à la formation de la ville des Roses, le défenseur latéral des Vert et Rouge, Nabil Khellaf, dira en substance : «Nous aurions aimé que le contexte soit autre après avoir raté notre objectif d’accession, ce qui est frustrant en soi après tant d’efforts et de sacrifices consentis depuis l’intersaison. Pour la rencontre de cet après-midi contre l’USMB, disons que nous l’avons préparée normalement avec pour objectif celui de remporter les trois points du succès dans le but de finir notre saison à la 4e place».

B. Ouari.