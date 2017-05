L’US Soummam accède officiellement en Régionale 2

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

L’US Soummam a assuré son billet pour une accession historique et méritée en division Régionale 2, grâce à son précieux point ramené de Tazmalt face à son poursuivant immédiat, le SRBT (0 - 0), pour le compte de la 28e journée du championnat.

Les Unionistes ont maintenu intacte leur avance de six points sur leur adversaire du jour, faisant ainsi valoir une suprématie incontestée.

Ainsi, à deux journées de la fin du championnat de la division d’honneur de la Ligue de Béjaïa, l'US Soummam vient de réaliser son rêve d’accession, avec un total de 62 points engrangés en 26 rencontres disputées, 19 victoires, cinq nuls et deux défaites.

Ainsi, avec six longueurs d’avance sur son dauphin, le SRBT, et sept sur le SSSA, l’USS a définitivement assuré son accession en Régionale 2 et ce quel que soit les résultats des deux derniers matchs. Les poulains de Milizou réalisent, ainsi, une accession historique après vingt-six ans d’existence. Ils commencèrent, d’ailleurs, à fêter cette montée, comme il se doit, dès le coup de sifflet final de l’arbitre.

Le fétiche deuxième club de la cité d’Ighil Ouazzoug de ville de Béjaïa a dû suer et batailler dur, en écartant de son chemin vers l’accession d’autres prétendants au titre. Cette performance est le résultat d’un travail de longue haleine qui a demandé de gros sacrifices aux staff dirigeant et technique mais aussi aux joueurs qui n’ont ménagé aucun effort, pour réaliser ce beau rêve, tant attendu par l’ensemble des amoureux du ballon rond, diront avec joie et satisfaction les frères Tararist Mourad et Nordine, Salmi Farid, Dahmani Cherif et les autres…

Les dirigeants justifieront cette réussite par le sérieux, l’assiduité et l’abnégation, dont a fait preuve le groupe tout au long du parcours. À commencer par les joueurs qui n’ont jamais douté quant au résultat final, bien que la concurrence ait été rude et très pénible avec les autres prétendants. Avec l’USM Béjaïa et Gouraya, l’USS sera, donc, le troisième club de la ville de Béjaïa qui évoluera en régionale 2.

Pour les autres rencontres, le NC Béjaïa a été tenu en échec par le voisin du CSP Civile (1- 1), alors que la JS Ighil Ouazzoug s’est inclinée at-home devant le CR Mellala (0-1). Par ailleurs, le CRBSET est allé à Aokas surprendre la formation locale du CRBA. D’un autre côté, l’on enregistre le franc succès de la lanterne rouge, la JSB, aux dépens du NB Taskriout par quatre buts à zéro. Enfin, le RC Seddouk et l’AS Oued Ghir empochent les trois points sans jouer, en raison de la suspension de leurs adversaires, l’ARB Barbacha et l’AS Taassast.

Samy H.