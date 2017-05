Réception en l’honneur de l’équipe

Par DDK | Il ya 1 heure | 149 lecture(s)

Le comité du club sportif amateur de M’Kira «O.M’Kira» a organisé, en collaboration avec le bureau local de l’Office des établissements de jeunes (ODEJ), une véritable fête en l’honneur de ses anciens et nouveaux joueurs.

En effet, cette grande fête s’est déroulée au niveau de la bibliothèque communale du chef-lieu de commune, dans l’après-midi d’avant-hier, en présence des membres du comité du CSA, des différentes sections, des membres de l’exécutif communal, et de nombreux autres invités.

Prenant la parole, le président du de l’Olympique de M’Kira, en l’occurrence le docteur Farid Hassini a, tout d’abord, remercié tous les présents, venus honorer tant les actuels joueurs et anciens, que les différents entraîneurs qui s’étaient succédé depuis la création du club : «Je tiens à vous remercier pour votre présence comme je tiens à remercier le bureau et les adhérents de la section locale de l’ODEJ, pour leur participation à cet hommage que nous voulons rendre tant à tous les anciens joueurs qu’à l’équipe actuelle qui a fait de son mieux pour honorer notre localité malgré tous les problèmes que vous connaissez tous, à ne citer que celui du stade qui est à l’abandon depuis plusieurs années, alors qu’il fut parmi les meilleurs terrains de la wilaya. A cela s’ajoutent les subventions que le contrôleur financier nous refuse malgré leur versement par notre APC», déclare le docteur Farid Hassini avant de passer au déroulement de la saison 2016-2017.

«Nous pouvons dire que la saison 2016-2017 a été positive, malgré notre classement à la dixième place à la fin du championnat, alors que depuis le début, nous étions en haut du tableau et cela n’est nullement la faute de nos joueurs qui ont toujours donné le meilleur d’eux-mêmes à chaque match», confiera encore l’orateur.

Ensuite, M. Meziane Hassini fera une courte intervention dans laquelle il transmettra les salutations de M. Akrour Amar, président d’APC, "qui n’a pu venir", avant de féliciter tous les membres du CSA et des différentes sections. «Je tiens encore à rappeler, malgré tout ce qui se dit à travers les villages par ceux qui veulent voir la disparition de l’Olympique de M’Kira, que l’APC est toujours aux côtés du club et nous faisons notre possible pour l’aménagement et la réhabilitation du stade communal. Comme vient de le déclarer le président du CSA au sujet des subventions, la faute n’incombe pas à l’APC», déclare M. Hassini Méziane.

Le président du bureau local de l’ODEJ et néanmoins ancien entraîneur et président du CSA a, quant à lui, rappelé «quelques bons souvenirs des années passées avec les petites catégories, dont les joueurs sont maintenant de bons pères de familles». «Même si toute M’Kira n’est qu’une grande famille, il n’en demeure pas moins que l’O.M’kira est une véritable petite famille dont nous sommes fiers (…)», dira avec une grande émotion M. Abdelkader Rahal avant de dévoiler le programme d’animation que ses adhérents ont préparé avec la chorale, la troupe théâtrale et les différents chanteurs amateurs qui occuperont la scène durant plus de deux heures. Cette cérémonie a été ponctuée par la remise de prix et diplômes d’honneur aux joueurs.

Essaïd Mouas.