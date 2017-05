Béni Douala ne peut décider seule de son accession

Par DDK | Il ya 1 heure | 168 lecture(s)

Coup d’arrêt dur et qui pourrait être décisif dans le parcours de l’US Béni Douala dans sa course pour la Ligue 2. En effet, après s’être contentée du nul avant-hier chez M’Khadema, au moment où le RCK a réussi la victoire, elle n’est plus maître de son destin.

En appel chez le MCM, le leader de la DNA, l’USBD, était appelé à bien négocier ce déplacement, pour garder ses chances intactes pour l’accession, sachant que le dauphin jouait chez lui en recevant le RC Boumerdès.

Les poulains de Sofiane Nechma ont bien géré le début de la rencontre, avant d’encaisser un but sur un penalty, sifflé à la 45’ et transformé avec succès par le joueur de M’Khadema.

Malgré la pression qu’a subie la délégation de l’US Béni Douala, l’équipe est revenue sur le terrain avec la ferme intention de remettre les pendules à l’heure. Les efforts des camarades du capitaine Noura ont été récompensés par ce but d’égalisation signé par Bensayeh.

Une réalisation qui a délivré les gars d’Ath Douala qui ont continué à dominer, en marquant même un deuxième but dans les derniers instants de la partie, que l’arbitre a refusé, en raison de la présence d’un deuxième ballon sur le terrain, balancé par un ramasseur de balles.

C’était donc la cacophonie et les joueurs et les dirigeants de l’US Beni Douala ne comprenaient pas cette décision de l’arbitre «qui a fermé les yeux sur ce but valable», s’insurge-t-on.

C’est sur ce résultat de 1 à 1 que s’achève la partie entre le MCM et l’USBD, au grand dam de la délégation des Ath Douala qui espérait repartir avec les trois points.

Cela dit, il reste encore un dernier match à jouer et les chances de l’US Béni Douala restent toujours intactes, pour l’accession à condition de battre la JSD Jijel et le RC Kouba, le co-leader, fasse math nul ou s’incline en déplacement face au MB Rouissat.

Massi Boufatis