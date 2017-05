«Nous avons été lésés par l’arbitre…»

Par DDK | Il ya 1 heure | 167 lecture(s)

C'est un secrétaire général hors de lui que nous avons joint au téléphone à la fin de la rencontre USBD - MCM, comptant pour l’avant-dernière journée du championnat.

En effet, le secrétaire général du club, Hocine Hamcha, n'est pas allé par trente-six chemins, pour dénoncer ‘’la malhonnêteté du referee’‘: «Sincèrement, je n'ai jamais vu un arbitre aussi incorrect et aussi vicieux que celui qui a officié notre match contre le MCM», déclare-t-il.

Déçus, les dirigeants de Béni Douala ne sont pas allés avec le dos de la cuillère à la fin de la partie, face MC Mekhadema, en fustigeant l’homme en noir: «Il n’est pas de mes habitudes de chercher des prétextes et encore moins de désigner des arbitres comme étant derrière nos revers. Seulement, il faut dire que, cette fois-ci, c’est flagrant. Sincèrement, ce n’est pas le MC Mekhadema qui nous a accrochés, mais c’est bien l’arbitre de la rencontre qui a tout fait pour qu’on ne gagne pas ce match», dira Hocine Hamcha.

Et d’enchaîner : «Je n’oublierai pas de sitôt ce qui s’est passé aujourd’hui sur la pelouse du stade de l’OPOW d’Ouargla. On voulait gagner ce match, mais le directeur du jeu a faussé nos calculs, en accordant un penalty tout à fait imaginaire à la formation locale et en nous refusant un but tout à fait valable. Aussi, cet arbitre n'a pas cessé de venir à chaque fois vers le banc des remplaçants, pour les menacer d’arrêter la partie. C’est scandaleux et ça n’honore en aucun cas le football. M’Khadema n’a été supérieure que grâce au coup de pouce de l’arbitre.»

Propos recueillis par Samy H.