«Avec un arbitrage pareil, impossible de gagner !»

Le manager de l’USBD, Dahmane Azem, s’est dit très en colère après l’arbitre de la rencontre qui a réuni son équipe et le M M’Khadema.

Il les aurait privés «d’une victoire certaine» en leur refusant un but valable dans les derniers instants du match : «Impossible de revenir de Ouargla avec la victoire, car l’arbitre de la rencontre a tout fait pour fausser la partie. Il nous a privés d’un but valable qu’on a marqué en justifiant sa décision par le fait qu’un deuxième ballon était sur le terrain. Un ballon qui a été balancé par un ramasseur de balles de la main courante».

Et d’ajouter : «Rien n’est encore perdu et on va jouer notre dernière chance face à Jijel, tout en espérant un faux pas du RCK face au MB Rouissat qui j’espère va respecter l’éthique sportive en jouant à fond contre les Koubéens».

Propos recueillis par M B.