Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Le Platinum stars accueillera le MCA, aujourd’hui à 16h, au Royal Bakofeng stadium, pour le compte de la première journée de la phase des poules de la coupe de la CAF.

Si l’équipe sud-africaine est décidée à entamer les matchs de la phase des poules de la coupe de la CAF par une victoire à domicile, le MCA veut aussi réussir cette première sortie. Les poulains du coach Mouassa veulent augmenter leurs chances de passer au prochain tour de la compétition continentale.

Le meneur de jeu Walid Derrardja a affirmé que son équipe a ferme intention de réussir une belle opération : «Ce premier match est très important pour la suite du parcours et nous sommes conscients qu’il faut bien le négocier. On n’a pas fait ce long déplacement pour revenir bredouilles. On doit impérativement réussir un bon résultat pour jouer les prochains matchs avec un bon moral. On tentera d’être efficaces et exploiter toutes les occasions qui nous s’offriront à nous», a déclaré le milieu des Vert et Rouge.

Côté effectif, le vieux club algérois sera privé des services des attaquants Zerdab, Bougueche et Seguer pour cause de blessures. Le coach Mouassa procèdera donc à leur remplacement. A signaler que le trio kenyan Peter Waweru, Gilbert Chervoayot et Oliver Odhiambo officiera cette rencontre.

Ultime séance hier à l’heure du match

Les Algérois devaient effecteur, hier à 16h, au Royal Bakofeng Stadium, leur dernière séance d’entraînement. Le coach Mouassa a apporté les derniers réglages à son groupe, avant le match de cette après-midi face au représentant sud-africain. Le coach mouloudéen a demandé à ses poulains de faire le maximum pour réussir un bon résultat de cette rencontre. Les coéquipiers du capitaine Hachoud comptent faire le maximum pour réussir leur sortie et procurer de la joie aux supporters.

