Festival de buts à Tirsatine

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

La JS Azazga a bien réagi, en réussissant, avant-hier sur son terrain et devant ses supporters, une vraie démonstration de force.Ce match face à l’ES Berrouaghia (3e au classement), et comptant pour l’avant-dernière journée, a été un vrai test pour les jeunes poulains de Chikhi Hocine.

Les Azazguis sont parvenus à ouvrir la marque dès la 4’ par l’intermédiaire de Khettab Adel. Mais les visiteurs ont réussi à remettre les pendules à l’heure à la 20’. Le reste de la première mi-temps n’a rien changé au score (1 -1). Après la pause citron, les Rouge et Noir sont revenus sur le terrain, avec la nette intention de reprendre l’avantage.

Ils n’ont pas tardé à doubler la mise dès la 48’, par l’attaquant Kessali Hamza. Continuant dans leur pressing, les Azazguis parviennent à inscrire la troisième réalisation et cette fois par le buteur Khettab à la 65’, son deuxième but du match. Les gars d’Azazga ont bien régalé la galerie au stade de Tirsatine, en marquant un quatrième but par le jeune Dahoumène Nassim à la 74’, deux minutes après son incorporation par le coach Chikhi Hocine.

Une victoire qui permet à la JS Azazga de pointer désormais à la 7e place avec 41 points dans son compte. Lors de la dernière journée du championnat, la formation d’Azazga rendra visite au FC Bir El Arch (2e) qui a perdu, avant-hier, face au CA Kouba et qui rate l’accession en DNA. C’est l’ES Ben Aknoun, laquelle s’est imposée en dehors de ses bases (3 à 1) face au MB Hassi Messaoud, qui s’offre, donc, le titre de champion, et ce avant le déroulement de la dernière journée. Les gars de Ben Aknoun accueilleront leurs homologues du NRB Achir, derniers de la classe en championnat.

Massi Boufatis