L’Algérie 1ère destination non-européenne des joueurs formés en France

Selon le rapport mensuel du Centre international d’étude du sport (CIES), dont le siège est à Neuchâtel en Suisse, l'Algérie est le premier pays non-européen de destination de joueurs formés en France, avec un total de 33 footballeurs évoluant dans les championnats professionnels de Ligue 1 et 2 Mobilis, précise la même source.

L'USM d’Alger est le club algérien qui possède le plus grand nombre de joueurs issus des centres de formation en France, avec six joueurs, en l’occurrence Mohamed Benyahia, Toufik Zeghdan, Réda Belahchene, Khaled Abel, Ziri Hammar et Rafik Bouderbal.

De son côté, le Brésil occupe la première place des pays exportateurs de joueurs de football dans le monde, avec un chiffre de 1202 joueurs, suivi de la France, avec 781 joueurs dans les différents championnats du monde. Le rapport présente, également, les principales destinations des autres origines les plus représentées à l’étranger.

Le Portugal accueille le plus grand nombre de Brésiliens (221 joueurs), tandis que le Chili est la première destination des Argentins (106 joueurs). Également bien présents à l’étranger, les footballeurs anglais évoluent surtout au Pays de Galles (143 joueurs) et en Écosse (114 joueurs).

