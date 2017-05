Le maintien assuré de justesse

Par DDK | Il ya 1 heure | 81 lecture(s)

Donné relégable après les premiers matchs de la phase aller, l’Olympique d’El Kseur a, depuis, traîné ce statut.

L’histoire du club retiendra que c'est finalement face à l’O Akbou, et au CRBK, lors de la 30e et dernière journée du championnat, que les hommes de Ferchouli ont arraché leur maintien. La formation d’El Kseur a, ainsi, mis fin à l’inquiétude de ses supporteurs, qui, faut-il le souligner, n’ont cessé d’encourager le club.

En effet, il aura, donc, fallu attendre la dernière journée, pour voir les Bleus d’El Kseur assurer définitivement leur maintien dans cette division, et ce grâce à sa victoire à domicile face à son rival au maintien, l’Olympique d’Akbou, et au succès ramené de Kherrata face CRBK. Ces deux précieuses victoires ont, donc, permis aux hommes de Salim Khatri de remonter la pente et terminer le championnat à la 10e place avec 39 points au compteur, devançant Gouraya, le MC Bouira l’USM Béjaïa et le CRBI, qui occupent conjointement la 11e place avec 38 points, et les deux relégables, l’O Akbou (29 points), et le HC Aïn Bessem (17 points).

C'est dire que les coéquipiers du capitaine Redouane Terki ont effectué un parcours des plus médiocres et cela pour de multiples raisons, à commencer d'abord par leur situation de «SDF» en début de saison. Effectivement, le stade d’El Kseur n’était pas homologué, en sus de l’instabilité du staff technique. À ces facteurs, s’ajoute le manque «flagrant» de moyens, déplorent les dirigeants.

À présent que le ticket du maintien est composté, il convient de retenir les leçons et de tirer les enseignements qui s'imposent, pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs commises cette saison. Certes, ce maintien n'a pas été facile à réaliser, tant les contraintes ont été nombreuses, mais il faudra tout simplement retenir pour l'instant que l’OSEK jouera la prochaine saison en Régionale 2, après être passé tout près d'une descente aux enfers. «Il est judicieux aux responsables du club d’El Kseur, de penser, dès à présent, à préparer le prochain exercice afin d'éviter le scénario de cette saison», préconisent des supporters.

Samy. H.