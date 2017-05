L’Algérie dans le Groupe D

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Pour sa part, la sélection algérienne masculine de handball des moins de 21 ans (U-21) a été logée dans le groupe D du mondial de la catégorie, prévu du 18 au 30 juillet à Alger, selon le tirage au sort effectué mercredi au siège de la Fédération internationale de handball (IHF) à Bale (Suisse). L'Algérie évoluera aux côtés de la Croatie, l'Islande, l'Arabie saoudite, l’Argentine et le Maroc. Les trois autres représentants africains dans cette compétition: la Tunisie, le Burkina Faso et l'Égypte, ont été versés respectivement dans les groupes C et B. Les matchs du Mondial se dérouleront à la salle Harcha Hacène et à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf (Alger). Compostion des groupes

Groupe A : Allemagne, Norvège, Iles Féroé, Hongrie, Corée du Sud, Chili.

Groupe B : France, Danemark, Qatar, Egypte, Slovénie, Suède.

Groupe C : Espagne, Tunisie, Macédoine, Brésil, Burkina Faso, Russie.

Groupe D : Algérie, Croatie, Islande, Arabie Saoudite, Argentine le Maroc.

Samy H