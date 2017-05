Mustapha Rezki succède à Hassissen

Par DDK | Il ya 49 minutes | 94 lecture(s)

Lors de l’assemblée générale des actionnaires de la SSPA, qui s’est déroulée dans la soirée de dimanche dernier, Mustapha Rezki a été nommé à la tête de la société, en remplacement du président démissionnaire, Farid Hassissen, qui s’est retiré pour des raisons de santé.

Cette réunion, qui a vu la présence de la majorité des actionnaires excepté Mustapha Bouchebah et Mohand Natouri, s’est déroulée dans de très bonnes conditions et dans un climat serein.

Après un débat riche et fructueux, Rezki a répondu favorablement à la proposition que lui avaient faite les actionnaires la semaine passée. Le président du CSA/MOB sera donc le futur patron des Vert et Noir béjaouis. Il entamera son travail dès qu’il aura eu une entrevue avec le notaire pour voir ce que prévoit la loi sur le cumul de fonctions.

Sa tâche ne sera pas facile, car le MOB est dans une situation très délicate et complexe avec une dette qui avoisine les 27 milliards et des joueurs qui ont déposé leurs contrats au niveau de la CRL et qui n’ont pas été payés depuis plusieurs mois. C’est donc un grand chantier qui attend le futur président.

«La mission est très difficile mais pas impossible» Apres sa désignation à la tête de la SSPA/MOB, Mustapha Rezki que nous avons joint par téléphone nous a confié : «Je suis conscient que la mission qui m’attend est très difficile, mais on tachera d’y aller par étapes en procédant par priorités. Nous devons assainir la situation, régler les situations financières des joueurs et préparer dans de bonnes conditions l’équipe pour la saison prochaine. Les joueurs seront entendus individuellement pour régler leur situation financière cas par cas. On doit se réunir autour d’une table pour trouver des solutions adéquates. Concernant le Conseil de gestion, je prendrai le temps nécessaire pour designer sa composante, mais je peux vous annoncer dès maintenant que les portes sont grandes ouvertes à toutes les compétences», nous assurera-t-il.

Z. H.