Une nouvelle promotion à partir de demain

Par DDK | Il ya 49 minutes | 75 lecture(s)

La ligue de football de la wilaya de Tizi-Ouzou, qui a organisé une série de stages d’entraîneur de différents niveaux (FAF 1, FAF 2, FAF 3, CAF C et entraîneur gardien de but) s’apprête à lancer dès demain une nouvelle promotion.

En effet, il s’agit d’un stage pour l’obtention d’une licence d’entraîneur «FAF 1», auquel prendront part 40 candidats. C’est l’auberge de Tizi-Rached qui a été retenue pour abriter ce stage qui s’étalera jusqu’au 24 du mois en cours. Pour rappel, plus de 300 encadreurs ont subi, en l’espace de six mois, une formation fédérale.

Ce qui permet à la ligue de combler le déficit, en matière d’encadrement technique qualifié, qu’accuse la wilaya. La ligue, qui a fait de la formation d’entraîneur une de ses priorités, semble atteindre en partie son objectif, même s’il reste encore des efforts à faire, afin de permettre aux nombreux clubs de doter toutes leurs catégories d’un technicien qualifié, notamment les jeunes catégories.

Par ailleurs, il est utile de rappeler qu’un stage régional pour entraîneur de gardien de but est prévu le 19 du mois en cours à Tikjda. Ce dernier sera organisé par la direction régionale. Un stage auquel la ligue de football de Tizi-Ouzou sera représentée en force avec la participation de plus de 20 stagiaires. À noter que cette formation est la deuxième du genre, après celle organisée au mois de mars dernier à l'auberge de Tizi-Rached.

S. K.