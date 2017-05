JSM BÉJAïA Après le tomber de rideau du championnat

Par DDK | Il ya 48 minutes | 76 lecture(s)

La JSM Béjaïa, qui s’est fixé comme objectif le retour parmi l’élite, a échoué une nouvelle fois dans sa mission.

En effet, elle a terminé la saison à la 4e place avec 46 points au compteur, et à cinq unités du podium. Les inconditionnels du club n’en reviennent toujours pas et exigent, d’ores et déjà, de la direction d’opérer «un grand ménage, dans la perspective de la saison prochaine».

Pour les amateurs des statistiques, les Vert et Rouge ont réalisé 13 victoires, dont trois à l’extérieur, fait 7 matchs nuls, dont cinq à l’extérieur, et concédé 10 défaites, dont trois à domicile, pour 33 buts marqués et 30 contre. En outre, les Béjaouis ont fini le championnat avec la quatrième meilleure défense et la huitième meilleure attaque.

À bien y regarder, l’on se rend compte que les partenaires de Bilal Raït avaient gaspillé 13 unités au stade de l’UMA et ramené 14 en dehors de leurs bases. Ce qui était amplement insuffisant pour un club ayant mis tous les moyens, pour accéder cette saison.

Il y a lieu de relever, cependant, qu’en sus de l’instabilité à la tête de la barre technique, avec trois entraîneurs ayant pris en main les destinées de l’équipe cette saison, à savoir Khezzar, Kabri et Ifticen, les Béjaouis affirment surtout avoir été victimes des jeux de coulisses lors des dernières journées du championnat, qui ont propulsé d’autres formations au palier supérieur.

Les Béjaouis citent, notamment, le match ASM Oran –US Biskra (1-4) «dont les accusations de corruption du président oranais à l’encontre de certains joueurs de son équipe n’ont toujours pas fait réagir les instances concernées», affirment-ils.

B Ouari.