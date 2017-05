L’équipe est rentrée hier d’Afrique du Sud

Par DDK | Il ya 49 minutes | 74 lecture(s)

La formation du MC Alger, qui a réussi un bon match nul à Rustenburg, face à Platinum Stars de l’Afrique du Sud, en faisant 1 à 1, lors de ce premier match de la phase des poules, est rentrée hier au pays.

Les Mouloudéens sont arrivés hier matin, à bord d’un vol spécial de la compagnie d’Air Algérie. Les poulains de Mouassa sont engagés dans cette compétition de la coupe de la CAF, avec l’objectif d’aller le plus loin possible et pourquoi pas, s’offrir le deuxième trophée africain.

Les camarades de Chaouchi sont en course aussi pour le titre de champion d’Algérie et pour le trophée de dame coupe.

A. M.