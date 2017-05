«Faute de moyens, nous risquons le forfait»

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Alors que la coupe d’Algérie de boxe est prévue pour la fin de ce mois à Oran, les dirigeants du club sportif amateur de Tizi-Gheniff «OTG» sont dans le plus grand désarroi.

Et pour cause, le club risque de déclarer forfait : «Pour cette coupe d’Algérie de boxe 2017, qui se déroulera à Oran à la fin de ce mois, nous avons deux boxeurs, en l’occurrence Amirouche Djidda (60 kg) et Massinissa Cheikh (52 kg), qui sont arrivés à passer les phases éliminatoires au niveau wilaya et régional. Mais, malheureusement, nous risquons de déclarer forfait comme ce fut le cas la dernière fois, pour les jeunes Sid Ali Berrabah (52 kg), Ahmed Zamoum (56 kg) et Mohamed Talaoughanim (48 kg) qui n’avaient pas pu se rendre à Djelfa faute de moyens», confie M. Ghani Bougaci, entraîneur de la section de boxe. Ce manque de moyens financiers s’explique par le non-versement des subventions allouées par les différentes APC aux clubs sportifs amateurs du Sud de la wilaya. Celles-ci ont été bloquées par le contrôleur financier «entraînant, ainsi, la paralysie totale de toutes les activités prévues, et privant des athlètes d’importantes compétitions, qui auraient pu décider de leur avenir», déplore-t-on. «Pour cette compétition nationale à Oran, nous auront surtout besoin d’une prise en charge pour au moins quatre personnes, pendant cinq jours. S’agissant du déplacement, nous comptons surtout sur l’aide de notre APC», ajoute M. Ghani Bougaci qui ne cache pas sa déception, mais surtout sa colère à l’encontre de certaines personnes qui lui avaient fait des «promesses vaines». «Lors des dernières élections législatives, plusieurs personnes sont venues nous voir pour nous assurer qu’elles mettraient à notre disposition tous les moyens nécessaires pour notre déplacement à Oran afin de participer à ces joutes de boxe. Mais lorsque nous avons essayé de les joindre au moment venu, tous leurs portables étaient éteints», conclut notre interlocuteur qui tient à lancer un appel ‘’urgent’’ à tous les bienfaiteurs et à tous ceux qui aiment Tizi-Gheniff, afin de venir en aide au club.Maintenant reste à savoir si les responsables locaux viendront en aide à ces athlètes de l’Olympique Tizi Gheniff ou pas. Les prochains jours nous renseigneront davantage sur els intentions des uns et des autres et si l’appel de détresse lancé, par l’entraîneur Ghazni Bougaci aura un écho favorable. Mais ce qui est certain, il y a bel et bien risque en la demeure et de ne pas voir ses boxeurx se déplacer à Oran la ville d’El Bahia pour prendre part à ce rendez-vous national, qui revêt d’une grande importance, où ils visent de réaliser de bons résultats, et honorer Tizi gheniff et toute la Kabylie dans cette coupe d’Algérie.

Essaid Mouas