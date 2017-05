Fin du stage de formation FAF 1 S1

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Fin de la première session du stage de formation FAF 1 qui s’est déroulé du 6 au 13 du mois en cours, simultanément, au niveau du centre de loisirs sportifs, pour les cours théoriques, et au stade Bourouba Saïd de Bouira, pour la pratique. Organisée par la ligue de football de la wilaya de Bouira, sous le l’égide de la DTR de la LRFA, la formation, qui a regroupé 45 éducateurs sportifs (entraîneurs de football) détenteurs des diplômes FAF 2 (1er degré), ainsi que des étudiants universitaires du STAPS, a été assurée par des instructeurs de la FAF. Ainsi, durant une semaine, les éducateurs sportifs ont suivi une formation théorique et pratique pleine, sur divers sujets inhérents au travail d’entraîneur. Le stage a été sanctionné par la remise d’attestations de participation. Par ailleurs, la deuxième session est prévue au mois d’octobre prochain, fait savoir le DAF et représentant du bureau de la LFW Bouira, Rabah Rezzoug.

Report du stage du 2e groupe

Initialement prévu juste après la fin du stage du premier groupe, soit du 14 au 22 mai, le stage de formation au profit du deuxième groupe, composé d’une quarantaine d’éducateurs sportifs exerçants en temps partiel (spécialité football), a été reporté a une date ultérieure, lit-on dans un communiqué du bureau de la LFW de Bouira. Pa ailleurs, le CNLS Tikjda abritera ce weekend, du 19 au 22 mai, un stage de formation des gardiens de buts (niveau 1), organisé par la DTR (direction technique régionale). Pas moins de cinquante entraîneurs de différentes wilayas du centre y seront attendus.

M’hena A.