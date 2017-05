Les finales ce vendredi

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

La direction des compétitions a informé les clubs finalistes de la coupe de wilaya (jeunes catégories) que les finales U14, U15 et U17 se joueront ce vendredi au stade Benallouache de Béjaïa. La première finale, devant mettre aux prises le CR Béjaïa au WA Felden (U15) est prévue à 10h00. Quant à celle des U14, elle se jouera à 14h00 entre la JS Akbou et l’OS Tazmalt. Enfin, la finale des U17 opposera l’AS Ighil Ouantar et l’OS Tazmalt à partir de 16h. Les récompenses seront remises après chaque finale. Par la même occasion, les champions de la saison 2016-2017, toutes catégories confondues, seront également récompensés ce jour-là. À cet effet, la ligue à invité tous les clubs ci-après à assister à la cérémonie.

Samy. H.