Oued Smar et AGSB Bel Verder accèdent en Régionale 2

Il a fallu attendre la troisième et dernière journée du play-off, disputée vendredi dernier, pour connaître les deux heureux élus qui évolueront la saison prochaine en Régionale 2. Il s’agit de l’Olympiacos d’Oued Smar et de l’AGS Bel Verder d’El Harrach qui ont validé leurs billets respectifs, pour la division supérieure après le nul vierge qui a sanctionné la rencontre qui les a opposés. Ce résultat arrange les affaires des deux formations qui terminent, ainsi, premières ex aequo, dans ce mini-championnat, avec 5 points chacune, mais avec un goal-average favorable pour l’Olympicos. Dans l’autre rencontre de la 3e journée, qui s’est déroulée à Baraki, le NRB Bab Ezzouar s’est imposé par 2-0 face au CR Ouled Fayet. Une victoire qui n’a pas servi à grand-chose pour les gars de Bab Ezzouar puisqu’ils ont terminé à la 3e place avec 4 points. L’équipe d’Ouled Fayet ferme la marche avec un point.

Samy. H.