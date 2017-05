Boudebouz proche de Lyon

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Il n’est un secret pour personne que l’international algérien Ryad Boudebouz est en train de réussir l’une de ses meilleures saisons en Ligue 1 française. Sur les tablettes de plusieurs clubs européens, le sociétaire de Montpellier est aussi convoité par l’Olympique Lyonnais, où joue l’autre international des Verts Rachid Ghezzal.

D’après le journal l’Equipe dans son édition d’hier, les dirigeants de Lyon devront s’entendre dans les prochains jours sur les modalités de transfert de Boudebouz. Certes, le président de Montpellier exige 15 millions d’euros pour libérer son meilleur joueur de l’équipe, mais d’après la même source, 12 ou 13 millions d’euros peuvent suffire, pour le convaincre de le laisser partir cet été chez les Gones. «Montpellier, après les grands clubs, est une équipe que l’on suit en Europe et j’ai aussi choisi ce club pour ça (…) Le championnat qui me correspondrait le mieux ? Tout le monde me dit l’Espagne mais, moi, je n’ai jamais quitté la France», a déclaré Ryad Boudebouz. Et de préciser : «Peu importe. Je veux être épanoui dans un bon club, où je mérite d’aller, où ça joue au football (...) À la fin de la saison, si je dois partir, je prendrai le temps de bien réfléchir sans m’affoler. Et si je dois rester pour m’améliorer encore, ça ne me posera aucun souci. Je veux faire le bon choix». Les responsables de Montpellier préparent, d’ores et déjà, l’après-Boudebouz. D’après Orange Sport, le remplaçant de Boudebouz ne sera autre que le sociétaire du FC Zurich Olivier Buff. Ce milieu offensif âgé de 27 ans et auteur de 7 buts et 7 passes décisives cette saison (en 23 matchs disputés) est le mieux indiqué pour combler le vide qui sera laissé par l’international algérien Ryad Boudebouz, qui est plus que jamais proche de l’Olympique Lyonnais. À noter que celui-ci serait aussi dans le viseur de l’Atlético Madrid, Everton, Swansea, la Roma et Nice.

A. M.